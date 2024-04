Bei einem Verkehrsunfall auf der L401 wurde am Montagmorgen eine Frau leicht verletzt. Wie die Polizei schildert, hatte eine Autofahrerin, die aus Richtung Gonbach nach Alsenbrück-Langmeil fuhr, im Kreuzungsbereich der Landesstraße einer 68-jährigen Frau die Vorfahrt genommen. Die 68-Jährige, die in Richtung Lohnsfeld unterwegs war, musste laut Polizei leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Notarzt flog mit einem Rettungshubschrauber zum Unfall. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.