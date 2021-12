Bunte Glocken, Sterne und Herzen, schön gemalte Bilder, viel Glitzer, Weihnachtsgrüße und Gedichte: Die Kinder im Donnersbergkreis haben sich wirklich viel Mühe gegeben und zahlreiche Weihnachtskarten für ältere Menschen gebastelt. Diese wurden nun zusammen mit den Gemeindeschwestern plus verteilt.

In der Tagespflege in Kirchheimbolanden werden die Karten bei Bratapfel mit Vanillesoße verteilt. „Corona ist für uns schon eine Herausforderung“, erzählt Pflegedienstleiterin Britta Ludwig. „Vor allem, weil es schon so lange geht.“ Dazu kommen zum Beispiel die immer wechselnden Vorschriften, die auch den Mittagstisch gerade pausieren lassen. Trotz allem sei in der Adventszeit Weihnachtsstimmung aufgekommen. „Wir lesen viele Weihnachtsgedichte und -geschichten, hören Lieder“, erzählt Ludwig. So konnten die Gäste doch die ruhige Adventszeit genießen – und dürfen sich eben jetzt noch über ein paar Weihnachtsgrüße freuen.

„Es ist toll, dass die Kinder die Weihnachtszeit zurückbringen“, sagt Maria Fuchs. „Gerade in dieser Zeit, in der man wegen Corona wieder so wenig machen kann.“ Die 78-Jährige wohnt mit ihrem Mann in Ilbesheim. Der wird sich besonders über die Karte freuen, sagt sie. „Mein Mann mag sowas sehr, der hebt das auch alles auf.“ Maria Fuchs kommt ursprünglich aus Portugal. An Weihnachten gibt es deswegen bei ihr traditionelle portugiesische Gerichte, wie Stockfisch am Heiligabend. Übrigens genauso wie bei der Gemeindeschwester plus Tonja Loureiro.

Mehr als 100 Karten

Auch in Rockenhausen werden die Karten verteilt. Die älteren Ehepaare freuen sich sichtlich, dass an sie gedacht wird und nehmen die Karten freudig entgegen. Die Gemeindeschwester plus Eva Müller sorgt dafür, dass die älteren Männer und Frauen im Westkreis ebenso die Weihnachtsgrüße der Kinder erhalten. Mehr als 100 Karten wurden von Kindern aus dem Donnersbergkreis gebastelt, am aktivsten waren die Kita Zellertal, die Kita Frechdachs Einselthum und die „KiGaGu“, die Kita Nordpfälzer Glückskinder Gundersweiler.

Ich finde es auf jeden Fall toll, dass so viele Kinder mitgemacht und so für viel Freude gesorgt haben. Ich mache gerade auch noch ein paar Biber-Postkarten fertig, die ich an meine Verwandten verschicke.

Morgen öffnen wir dann schon unser letztes Türchen, was aber auch heißt, dass morgen schon Weihnachten ist. Juhu!