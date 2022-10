Bei der Kontrolle des Fahrers eines Kleintransporters stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Donnerstag gegen 13.25 Uhr bei diesem Drogeneinfluss fest. Der 19-Jährige wurde auf dem Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden an der A63 überprüft. Er bestritt vehement, jemals Alkohol oder Drogen zu konsumieren. Da er aber deutliche Anzeichen dafür zeigte und auch ein Vortest positiv verlief, musste er mit zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Mann drohen nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot und gegebenenfalls eine Strafanzeige.