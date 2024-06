Gegen 12 Uhr haben am Samstag mehrere Anrufer die Polizei über eine Gefahrenstelle an der Zufahrt zum Wertstoffhof in Friedelsheim informiert. Dort hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Schrauben verloren. Eine Polizeistreife beseitigte die Gefahr. Nun bitten die Beamten um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.