Das Interesse an den Dürkheimer Weinbergnächten am 1. und 2. März starten ist so hoch wie noch nie. Die 5000 Karten für Freitag und die 5000 Karten für Samstag sind längst weg. „Der Samstag war schon kurz nach Weihnachten, der Freitag seit letzter Woche ausverkauft. So früh hatten wir das auch noch nicht“, sagt Marcus Brill, der die Open-Air-Weinprobe mit seinem Team organisiert.

Ebenfalls beliebt: die Weinkaufsnacht am 24. Februar in der Dürkheimer Innenstadt. Von 18 bis 22 Uhr öffnen die Einzelhändler ihre Türen, und die Weingüter bieten ihre Tropfen an. Bislang sind laut Brill 14 Weingüter an 25 Standorten dabei. Neben verschiendenen Lichtobjekten können die Besucher auch LED-Shows und Pyrografen bewundern.