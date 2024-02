Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit den Weinnächten startet die Stadt Bad Dürkheim in die Tourismussaison. Besonders publikumswirksam: die Weinkaufsnacht am 24. Februar und die Weinbergnächte am 1. und 2. März. Die Stadt rechnet mit einem so großen Interesse wie in Vor-Corona-Zeiten.

Im vergangenen Jahr gab es bei den Weinbergnächten mindestens drei Besonderheiten. So sorgte 2023 der Fund verdächtiger Gegenstände am Weinbergnacht-Samstag für Aufregung.