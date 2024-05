Seit Jahresbeginn stellt die CDU in Bad Dürkheim mit Natalie Bauernschmitt die Bürgermeisterin. „Natürlich war der Wahlsieg Rückenwind für uns als CDU“, sagt Markus Wolf, Spitzenkandidat der Christdemokraten, der findet, in der Stadt haben man nun „einen anderen Zug in den Dingen“. Nun gelte es für die CDU, auch bei der Kommunalwahl am 9. Juni ein so gutes Ergebnis einzufahren, „dass wir auf jeden Fall in der Verantwortung sind“. Aktuell stellt die CDU zwar mit zehn Sitzen die größte Fraktion, ist aber nicht in der Verantwortung. Bei großen Entscheidungen stimmte sie mit der derzeitigen Mehrheit. „Ich halte nichts davon, blinden Oppositionsgeist an den Tag zu legen. Wenn ein Projekt gut war, haben wir dafür gestimmt“, sagt Wolf. Die CDU habe versucht mitzugestalten.

