Kaum zu glauben, aber der 1. FC Kaiserslautern geht schon in seine vierte Saison in der 3. Liga. In der vorigen Runde war er der Regionalliga viel näher als der Zweiten Liga. Wie wird das in der neuen Runde? Die Sportler aus der Region sind überwiegend optimistisch, aber der Frust sitzt tief.

„Kaiserslautern gehört in die Zweite Liga. Dies umzusetzen, ist aber schwierig. Wie viele andere Traditionsvereine versucht der FCK, eine gute Rolle zu spielen, was aber nicht so recht gelingen