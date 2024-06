Eine grüne Welle schwappte 2019 über die Verbandsgemeinde Wachenheim. Aus dem Stand schafften die Grünen es damals, fünf Sitze im Verbandsgemeinderat zu erreichen. Nach der Wahl 2024 sind es nur noch drei.

„Ich freue mich über das Vertrauen der Wähler“, sagt Spitzenkandidatin Sonja Teschner. Dass ihre Partei zwei Sitze eingebüßt hat, sei „zu erwarten gewesen“, aber „trotzdem nicht schön“, sagt Teschner. „Ich denke, es hat am Bundestrend gelegen“, erklärt sie das Abschneiden.

Trotzdem sei es schön, dass die Grünen wieder dabei seien. „Man glaubt nicht, wie schnell fünf Jahre rum sind“, so Teschner. Sie findet, die Dominanz der CDU „in jedem Rat“ mache es „ein bisschen langweilig“.

Das sieht Christdemokrat Stefan Heiser natürlich anders: Seine Fraktion hat zusätzliche Sitze gewonnen und stellt fortan elf Ratsmitglieder. „Das ist eine tolle Sache.“ Am Bundestrend habe das wohl eher nicht gelegen, „wir haben ja zum Glück auch keine AfD bei uns“. Er führt den Erfolg darauf zurück, dass seine Partei viele Informationen an die Bürger gebracht habe über bisher Erreichtes und wofür die CDU in der Verbandsgemeinde stehe. Das hätten die Wähler honoriert. „Außerdem hatten wir eine tolle Liste mit Kandidaten aus allen Schichten der Gesellschaft“, sagt er. Eine Koalition strebe die CDU im Verbandsgemeinderat nicht an, sondern wolle sachorientiert die verschiedenen Vorhaben angehen. Zu einer Zusammenarbeit sei sie mit jeder Fraktion bereit, die sich bei einem Thema ideologiefrei einbringen wolle.

Die FDP hat einen Sitz verloren, die FWG (8) und die SPD (5) bleiben bei ihrer bisherigen Stärke.