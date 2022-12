Ein fingierter Brief im Zusammenhang mit der geplanten Straßenumbenennnung beschäftigt die Dürkheimer Polizei. Darin wird der Rücktritt von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) gefordert.

Grund ist das Engagement Gloggers für die evangelische Kirche, für die er früher Kirchentage organisierte. Dies sei nicht hinnehmbar, da Martin Luther Antisemit und Frauenfeind gewesen sei. Das Schreiben, das unter anderem an die Stadtverwaltung und die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim ging, ist gezeichnet mit den Namen von Felix Klein, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, den Historikern Roland Paul und Julien Reitzenstein sowie dem geschäftsführenden Beamten der Stadt, Lars Pletscher.

Historiker Paul: Brief ist „Unverschämtheit“

Pletscher hat Anzeige bei der Polizei in Bad Dürkheim erstattet, die nun Ermittlungen wegen Verleumdung aufgenommen hat. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, werden nun die übrigen „Unterzeichner“ des Schreibens kontaktiert, der Brief an Pletscher sei als Beweismittel sichergestellt worden. Hinweise darauf, wer das Schreiben tatsächlich verfasst haben könnte, haben die Beamten noch nicht.

Historiker Paul hat angekündigt, sich der Anzeige anschließen zu wollen. Er ist in besonderem Maße betroffen: Die Unbekannten haben nicht nur seinen Namen, sondern auch seine private Adresse und Telefonnummer benutzt. Er habe sich sehr über den fingierten Brief aufgeregt, sagt Paul, der bis zu seinem Ruhestand das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern geleitet hat. Dass die Unbekannten nicht ihre eigenen Namen verwenden, sondern die von Fremden, empfinde er als feige und als „Unverschämtheit“.

Paul hatte vor zwei Jahren im Auftrag der Stadt ein Gutachten über das Verhalten von Karl Räder in der Nazi-Zeit verfasst. Reitzenstein, der an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf lehrt, hat Erkenntnisse über den Astronomen Philipp Fauth zusammengetragen.