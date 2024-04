Die Fußballer der ersten Mannschaft auf Aufstiegskurs, die Schulden um ein Drittel verringert: Es läuft derzeit gut für den TuS Friedelsheim. Handlungsbedarf gibt es bei der Vereinsgaststätte. Zunächst haben die Mitglieder bei ihrer Versammlung aber erst mal verdiente Mitstreiter geehrt.

Mitte des Jahres geht der jetzige Pächter der TuS-Gaststätte nach gut 14 Jahren in den Ruhestand. Seine Nachfolge ist noch nicht endgültig entschieden. Bevor der neue Wirt einzieht, soll die Gaststätte jedoch gründlich renoviert werden. Der TuS Vorsitzende Günter Münch schätzt, dass der Verein dafür einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag in die Hand nehmen muss und die Renovierung zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen wird. Deshalb werden sowohl Spender als auch Helfer gesucht.

Da das Sommerfest mit Livemusik Anfang Juli 2023 im Weingut Krebs kurz vor Beginn wegen eines Unwetters abgesagt werden musste und der Verein einen – wenn auch geringen – Verlust machte, werde der TuS dieses Jahr kein Sommerfest veranstalten, erläuterte Münch. Stattdessen solle es am 31. Oktober ein Halloween-Konzert mit der Band „xxtra“ geben.

Sehr stolz sei der Verein auf den Friedelsheimer Fußballplatz: Auf dem 100 Jahre alten Naturrasenplatz hätten schon ganze Generationen Fußball gespielt, sagte der Vereinschef. Zusammen 500 Stunden im Jahr investierten die beiden Beisitzer Dominik Guttenberger und Tobias Frenzel in die Pflege des Platzes.

Neu im sportlichen Angebot sei „Fit Mix“ – eine Mischung zwischen Kraft- und Ausdauertraining – mit Iris Schwarzweller immer dienstags. Die Abteilung der Gehfußballer für Leute über 50 kooperiere seit einiger Zeit mit der Hallentennis-Gruppe des TV Gönnheim. Im Sommer wird auf dem Rasenplatz in Friedelsheim Gehfußball gespielt, im Winter in der Gönnheimer Sporthalle Hallentennis. Über eine Kooperation bei den Jugendfußballern (Bambini, F- und E-Jugend) mit dem TV Gönnheim liefen Gespräche, berichtete Münch.

Seine Schulden verringerte der Verein laut Kassenwartin Michaela Wagner zuletzt um 25.000 auf 50.000 Euro. Mit rund 400 Mitgliedern ist der TuS Friedelsheim der älteste und größte Verein im Ort.

Ehrungen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Ralf Helfer, Horst Rüffel, Robert Stapf; 40 Jahre: Doris und Joachim Reinhardt, Maria Ohler, Dietrich Lach; 25 Jahre: Evelin Urban