Ein Trickbetrüger hat 25.000 Euro von einem älteren Dürkheimer erbeutet. Der Mann hat nach Polizeiangaben zwischen dem 16. und 25. Dezember das Geld an einen Unbekannten überwiesen, der sich als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts ausgegeben hatte. Der Betrüger hatte per Telefon Kontakt aufgenommen und eine erfundene Geschichte über Rumänen erzählt, bei deren Verhaftung angeblich Kontoauszüge des Mannes entdeckt worden seien. „Im Laufe der Konversation erschlich er sich dann geschickt das Vertrauen des Mannes“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet nun mögliche weitere Betrugsopfer, sich zu melden unter Telefon 06322 9630.

Solche Betrugsmaschen beobachtet die Polizei immer häufiger. Dabei werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen. „Seien Sie misstrauisch“, rät deshalb die Polizei. Wer unsicher sei, solle die 110 wählen, aber niemals die Rückruftaste benutzen, um nicht wieder bei einem Betrüger zu landen. Nach Möglichkeit sollte man für diesen Anruf auch ein anderes Telefon benutzen. Es bietet sich auch ein Anruf beim örtlichen Polizeirevier an, dessen Nummer man am besten bereit liegen hat. Am Telefon sollte man nie Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse geben und keine sensiblen Daten nennen. Angerufene sollten sich am Telefon nie unter Druck setzen lassen.„Geben Sie diesen Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf“, rät die Polizei. Unbekannten sollte man nicht die Tür öffnen und im Zweifel Nachbarn und Verwandte um Hilfe bitten. Wertsachen und Geld, so die Polizei, sollte man niemals Unbekannten geben.