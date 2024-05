Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tourismusabgabe, die seit 2005 erhoben wird, um die Werbung für die Urlaubsregion Freinsheim zu finanzieren, ist ein großer politischer Zankapfel. Weil die Kallstadter Betriebe aufgrund der gestiegenen touristischen Bedeutung des Ortsmittlerweile die höchsten Beiträge zahlen müssen, ist neuer Streit entbrannt. Bürgermeister Jaworek droht mit Klage.

„Warum sollte ein Heizungsbetrieb in Kallstadt das Vierfache von dem bezahlen, was ein vergleichbarer Betrieb in Weisenheim am Sand berappen muss?“ Diese Frage stellte Kallstadts