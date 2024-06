Der Hardenburger Gastronom Thorsten Brand (CDU) hat 58,4 Prozent der Wählerstimmen in Hardenburg erhalten. Damit hat er sich zum zweiten Mal nach 2019 gegen Frank Krick von der FWG durchgesetzt, für den 41,6 Prozent votierten. Für die nächste Amtszeit stehen für Brand die Dorfmoderation und die Bedürfnisse der Jugend im Fokus.

