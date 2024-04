Wie die SGD Süd auf Anfrage mitteilte, ist der gültige Richtwert seit dem Abbau der Lärmschutzwand der Therme-Baustelle im Herbst 48 Mal überschritten worden. Die wesentlichen, nach SGD-Angaben zumeist geringfügigen Überschreitungen, hätten insbesondere an Tagen stattgefunden, an denen ein Sichtschutz aus Lamellen montiert und die Lärmschutzwand abgebaut wurde. Und wie hat die Behörde reagiert? „Wenn es zu Überschreitungen der Richtwerte kam, wurde zunächst überprüft, was die Ursache dafür war und ob und inwieweit zusätzliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung durch die Bauherrschaft ergriffen werden können. Förmliche Anordnungen waren nicht erforderlich, da die Bauherren freiwillig alles unternommen haben, was technisch und verhältnismäßig möglich war, um den entstehenden Baulärm so weit wie möglich zu reduzieren“, so eine SGD-Sprecherin.