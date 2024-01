Das in die Jahre gekommene Kühlfahrzeug spielt in der Arbeit der Bad Dürkheimer Tafel eine wichtige Rolle. Dank vieler Spenden kann es in wenigen Monaten ersetzt werden.

Vergangene Woche übergab Thomas Schutt, Vorstand der VR Bank Mittelhaardt, 12.000 Euro an die Tafel. „Dieser Beitrag würdigt die bedeutende Arbeit des gemeinnützigen Vereins, der sich seit vielen Jahren für bedürftige Menschen einsetzt – und für Nachhaltigkeit durch Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Lebensmitteln“, begründet das Kreditinstitut die Entscheidung. „Wir konnten uns hier während der Lebensmittelausgabe von der großen Anzahl an Bedürftigen und vom riesigen Engagement der ehrenamtlichen Helfer überzeugen. Unsere Spende ist hier sehr gut eingesetzt“, wird Schutt in einer Pressemitteilung zitiert.

Hersteller gewährt deutlichen Rabatt

Das Geld stammt unter anderem aus der Zeichnung eines karitativen Wertpapier-Zertifikats, das die VR Bank zusammen mit der DZ Bank aufgelegt hatte und das von Kunden gezeichnet worden war. Der Betrag fließt in das neue Kühlfahrzeug, das der Tafel-Vorsitzende Werner Grill bereits bei Mercedes reserviert hat und das im April oder im Mai ausgeliefert werden soll. Zwischen 75.000 und 80.000 Euro kostet das Fahrzeug – dabei gewährt der Hersteller für Tafeln bereits einen Rabatt von mehr als 50 Prozent. Normalerweise, so rechnet Grill vor, koste ein solches Fahrzeug zwischen 150.000 und 160.000 Euro. „Ich werde manchmal gefragt, ob es denn ein Mercedes sein müsse: In diesem Fall: ja“, so Grill. Denn der Stuttgarter Hersteller sei der einzige, der den Tafeln einen solch umfangreichen Rabatt gewährt. Das alte Fahrzeug hat bereits 13 Jahre auf dem Buckel und sei immer wieder wegen Reparaturen ausgefallen. „Wenn das Fahrzeug endgültig kaputt gegangen wäre, dann wäre das das Ende gewesen. Ohne Kühlfahrzeug wäre die Kühlkette unterbrochen worden, und wir hätten die Arbeit sofort einstellen müssen“, verdeutlicht Grill, der sich ausdrücklich bei der VR Bank und vielen weiteren Spendern für die Unterstützung bedankt.

Wohnungsgenossenschaft Froh2Wo gibt 500 Euro

Zu diesen gehört auch die Wohnungsgenossenschaft Froh2Wo: Frank Nocher, Heiner Koll und Manuel Funke überreichten Grill kürzlich einen Scheck über 500 Euro. Die Mitglieder der Genossenschaft treffen sich im Laufe des Jahres zu verschiedenen Freizeitaktivitäten, dabei werden oft Spenden gesammelt. Das Geld soll laut Grill für die Einrichtung des Fahrzeugs, beispielsweise für eine Gefrierzelle, verwendet werden.

Unterdessen hat die Tafel damit begonnen, den Aufnahmestopp für neue Kunden zu lockern. Dieser war 2022 verhängt worden, weil einerseits immer mehr Kunden versorgt werden wollten, andererseits die Supermärkte und Geschäfte weniger Lebensmittel zur Verfügung stellten.

Viele Lebensmittelspenden nach Weihnachten

In den ersten Wochen nach Weihnachten seien „enorm viele Lebensmittel“ da gewesen, berichtet Grill. Das sei für die Zeit nach Weihnachten aber nicht ungewöhnlich: Geschäfte gäben Produkte wie Lachs oder Nikoläuse an die Tafel weiter, die sie speziell für die Feiertage geordert hätten, aber nicht verkaufen konnten. Eine Trendwende bei der Verfügbarkeit von mehr Spenden erkennt Grill aber noch nicht.