Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B37 bei Bad Dürkheim ist am Donnerstagnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Bad Dürkheim und die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, kollidierte ein VW Touran, der in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs war, mit einem entgegenkommenden Audi TT. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.30 Uhr zwischen dem Gewerbegebiet Bruch und dem Übergang zur A650. Der 54-jährige Fahrer des Audi verstarb noch an der Unfallstelle, der 30-jährige VW-Fahrer wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war am frühen Abend noch unklar. Zur Klärung der Ursache haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzugezogen.

Die B37 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.