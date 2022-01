Die Begegnung der Herren des Dürkheimer HC mit dem HTC Würzburg, die heute, 13 Uhr, in der Halle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim angesetzt war, fällt aus. Das hat DHC-Coach Andreas Schanninger mitgeteilt. Es habe einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Man habe eine Vorsorgepflicht und das Spiel deshalb abgesagt, so der Trainer. Das Spiel wäre der Rückrundenauftakt für den Dürkheimer HC in der Ersten Hockey-Regionalliga Süd gewesen.