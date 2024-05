Ralf Lang, Spitzenkandidat der SPD bei der Kommunalwahl am 9. Juni, wird deutlich, wenn es um die Frage nach der Zukunft des Geländes der Alten Stadtgärtnerei geht. „Eines ist klar. Ich sehe dort kein Hotel“, sagte Lang im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Vielmehr stehe seine Partei für die Idee, dort bezahlbares Wohnen zu verwirklichen. Wie das konkret aussehen soll, wo Lang beim Thema Wohnraum derzeit in Bad Dürkheim ein Problem sieht, was er zum Thema Brunnenhalle denkt – und weshalb die SPD trotz der empfindlichen Niederlage bei der Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr optimistisch auf die Kommunalwahl schaut, steht in unserem ausführlichen Artikel.