Das kulinarische Wochenende „Spargel & Wein“ ist ein eher kleines Fest, doch groß war die Anzahl der Besucher, die am Wochenende nach Erpolzheim gekommen war.

Mit ihrem Hof „Zum Hinkelstall“ war Ann-Kathrin Hinkel das erste Mal bei dem kulinarischen Wochenende dabei. Obwohl sie Erfahrung durch die Beteiligung bei anderen Erpolzheimer Festen hat, musste sie am Samstag Nachschub einkaufen. „Wir sind am Samstag überrannt worden, es war überwältigend, mit so vielen Besuchern hatte ich nicht gerechnet“, erzählte Hinkel. Auch am Sonntag waren vor allem die Tische hinter dem Haus, am Rand von Weinbergen gut besetzt.

Am Freitag startete der „Hinkelstall“ als einziger Ausschank mit einem Pre-Opening mit Musik. „Das war sehr gemütlich“, erzählte Hinkel. Kinder konnten sich während des Wochenendes auf einer Hüpfburg austoben. Zwar stand im „Hinkelstall“ auch Spargel auf der Karte, doch der Renner waren die Hausspezialitäten Zwiebelfleisch und ein halbes Hähnchen.

Premiere im Apfelhof

Eine Premiere gab es auch im Apfelhof Hilberth. Der Hof war nicht das erste Mal beim kulinarischen Wochenende dabei, aber erstmals boten der 14-jährige Tim Guhl, Sohn des Hauses, sein 15 Jahre alter Freund Johannes Jaworek und dessen kleiner Bruder, der 13 Jahre alte Lucas, süße Spezialitäten an. Apfel- und Rhabarberkuchen, Waffeln, Eiskaffee und Kaffee servierten die Jungs. „Sie haben alles selbst gemacht“, sagte Sandra Guhl. Sie habe den drei nur gezeigt, wie der Teig gemacht und der Kuchen gebacken wird. Und als Fahrerin beim Einkauf war Sandra Guhl gefragt. Dabei musste sie in mehrere Geschäfte fahren, denn Tim und Johannes hatten vorher Preise verglichen. Die beiden wollen das Geld, das sie verdienen, in ihr Hobby, das Angeln, investieren, Lucas will sich entweder Fußballtrikots kaufen oder seinen Anteil sparen.

„Der Hof war den ganzen Samstag voll, ich bin sehr zufrieden“, sagte Sandra Guhl. Es sei voll gewesen, aber nicht so überfüllt, wie beim Martinsmarkt. Wegen der Schwüle werde nicht so viel gegessen, dafür werde mehr getrunken. Beim Essen konnte man lernen, was eine Erpolzheimer Spargelschildkröte ist, ein Vinschgauer Brötchen mit Rucola, Schinken und grünem Spargel, dessen Köpfe, als Füße und Köpfchen der „Schildkröte“ aus dem Brötchen schauen.

Spargel in verschiedenen Variationen

Schön im Garten sitzen, entweder in der Sonne oder unter einem Dach, auf Grünes und Weinberge schauen, dabei Spargel in verschiedenen Variationen essen konnten die Besucher im Garten des Weinguts Kohl.

25 Kilometer mit dem Fahrrad aus Neuhermsheim nach Erpolzheim gefahren war die Familie Hartmann, die nun im Bürgerhof im Ausschank des Männergesangvereins Erpolzheim ihren Durst löschte. In der Zeitung habe man gelesen, dass in Erpolzheim „Spargel & Wein“ ist und da es am Wochenende oft in das „Naherholungsgebiet Pfalz“ gehe, habe man sich zu einer Fahrt nach Erpolzheim entschieden. Aus Landau war Stefan Christmann gekommen. Er sei das erste Mal in Erpolzheim. „Es gefällt mir sehr gut“, sagt er.

Die Plätze im Bürgerhof waren zur Mittagszeit am Sonntag gut besetzt. „Am Samstag war es auch sehr zufriedenstellend“, sagte Werner Reitmayr, stellvertretender Vorsitzender des MGV. Zwei Gastchöre aus Enkenbach hätten die Besucher mit einem tollen Programm unterhalten. Am Sonntag sorgten die Männer des MGV nicht nur für Essen und Getränke, sondern auch für die Musik. Bei einem Rätsel konnten die Besucher Wein gewinnen, wenn sie Fragen zu Erpolzheim und zum Wein richtig beantworteten. „Manche Besucher wollten nur durch den Bürgerhof laufen und sind dann hier hängen geblieben“, berichtete Reitmayr.