Ein Duft von süßen Naschereien ist bei der Seebacher Kerwe über den Dorfplatz geströmt. Und aus dem Dorfbrunnen flossen eine Zeit lang Weiß- und Rotwein statt Wasser.

Die ersten Besucher hatten sich eingefunden, gute Laune machte sich alsbald reihum breit. „Die lange Zeit des Wartens ist vorüber, endlich können wir wieder unsere Kerwe feiern“, freute sich Ortsvorsteher Günter Eymael bei der Eröffnung. Bürgermeister Christoph Glogger fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass wir solche traditionellen Veranstaltung wieder auf die Reihe kriegen.“ Und er ließ noch ein Lob folgen: „Es ist schön zu sehen, wie die Vereine sich hier einbringen.“

Allerdings konnten nicht alle mitmachen. Der TV Seebach etwa musste absagen, da mehrere Mitglieder und Helfer erkrankt waren. „Es ist schade, dass wir dieses Jahr nicht dabei sein können“, sagte Franz Kaiser, seit 25 Jahren Mitglied im Turnverein. Der 81-jährige hatte jahrelang am TV-Kerwestand mit zugepackt, indem er die Getränke beschaffte und half, die Bude aufzubauen.

Birkenstamm als Kerwebaum

Begonnen hatte die Kerwe mit dem Aufstellen des Kerwebaums, einem Birkenstamm, den Kinder mitschmücken durften und der vor der Klosterkirche gen Himmel ragte. Das kulinarische Angebot reichte von Bratwurst am Stand des RW Seebach bis zum „Kerwepfännchen“ des Käsbüros. Die Ohren der Gäste verwöhnten das „JazzDuo“, Diana Breitling und die Band „Spätlees“. Am Sonntag traf man sich nach einem Gottesdienst beim Weißwurstfrühstück und rhythmischen Klängen der Formation „September Feeling“ sowie der Stadtkapelle Bad Dürkheim. Am Montag steht ein Seniorennachmittag am Stand des RW Seebach auf dem Programm, am Dienstag rockt zum Abschluss der Kerwe die Bad „Rent’n’Roll“.