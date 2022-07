„Die lange Zeit des Wartens ist vorüber“, schreibt Seebachs Ortsvorsteher Günter Eymael in der Einladung zur diesjährigen Kerwe.

Wie die meisten Feierlichkeiten musste sich auch die Seebacher Kerwe drei Jahre lang in eine Corona-Zwangspause verabschieden. Von Donnerstag, 21. Juli, bis Dienstag, 26. Juli, kann sie wieder vollumfänglich gefeiert werden – mit einem „bunten und abwechslungsreichen Programm“, wie Eymael verspricht. Während donnerstags bei Weck, Wurst und Wein der Kerwebaum gestellt und geschmückt wird, folgt am Freitag um 18 Uhr die offizielle Kerweeröffnung mit Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sowie der Dürkheimer Weinprinzessin Lea Baßler, die von ihrer Amtskollegin Laura Wessa, der Pfälzischen Weinprinzessin, begleitet wird. Ab dann fließt traditionell wieder Wein statt Wasser aus dem Seebacher Brunnen. Die Seebacher Vereine und Gaststätten sorgen an allen Kerwetagen für das leibliche Wohl – der vordere Dorfplatz wird in diesem Jahr erstmals vom Käsbüro mitbewirtschaftet. Musikalische Unterhaltung gibt es unter anderem vom Jazz-Duo Frank Metzger und Matthias Denhoff, der Band „Spätlees“ und der Dürkheimer Stadtkapelle.