Unbekannte haben der Polizei zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wachenheim einen Roller gestohlen. Am Samstagmorgen fanden Zeugen den Roller ausgebrannt auf dem Gelände der Grundschule. Anhand des Versicherungskennzeichens konnte die Polizei dem Eigentümer zuordnen. Den Gesamtschaden schätzt sie auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.