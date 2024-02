Was lange währt, wird letztlich super: Erst im Januar steht das Ergebnis des Benefizlaufs fest – es ist die zweithöchste Jahressumme. Seit dem Startschuss 2015 sind über 130.000 Euro erlaufen worden. Eine Dürkheimerinist dafür an ihre Grenzen gegangen.

Der RHEINPFALZ-Benefizlauf 2023 hat mit dem zweitbesten Spendenergebnis seit der Premiere acht Jahre zuvor abgeschlossen: Mehr als 18.700 Euro sind in den drei Wochen im September zusammengekommen. Damit wurde bereits bei der neunten Auflage die Marke von 130.000 Euro geknackt, die die Organisatoren erst für den Jubiläumslauf im kommenden Herbst (1. bis 28. September) auf der Rechnung hatten.

„Das ist ja ein Superabschluss! Viel höher als ich erwartet hätte“, gab Björn-Dietrich Wagner dem Tenor im sechsköpfigen Orgateam eine Stimme. Auch „Webmaster“ Paul Friedek staunte über „ein Wahnsinnsergebnis!“, nachdem – verschiedenen Umständen halber erst weit im Januar – die Schlusssumme feststand.

Orgateam entscheidet über Verteilung der Gelder

Die beiden freuten sich nicht nur für das Diakonissen-Krankenhaus und die Lebenshilfe, die sie im Ausrichterkreis vertreten, sondern auch für das Mehrgenerationenhaus. Die drei Mitveranstalter der ersten Stunde heimsen diesmal wie angekündigt den Löwenanteil der Summe ein. Über die genaue Verteilung der Gelder wird das Orgateam beim ersten Treffen nach Ostern entscheiden.

Ein höheres Resultat war beim Salinenlauf zuvor nur einmal zustande gekommen. 2021 flossen insgesamt 24.000 Euro zu gleichen Teilen als Katastrophenhilfe an das Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Lebenshilfe in Sinzig, Schwesternhäuser im damals überfluteten Ahrtal. Bis auf eine knappe Ausnahme stand unterm Strich bei den bisherigen neun Läufen stets eine fünfstellige Endsumme.

Mehr als 300 Teilnehmer 2023

Mehr als 300 Teilnehmer haben diesmal nach Angaben der Veranstalter zu dem herausragenden Ergebnis beigetragen – in Gruppen wie als Einzel- oder Paarläufer (siehe Statistik auf Lokalseite 2). Sie absolvierten dabei vom 1. bis zum 23. September weit über 4000 Runden rund um den Gradierbau, allein beim abschließenden Samstagslauf tummelten sich dort gut 150 Starterinnen und Starter. Wie immer umfasste das Teilnehmerfeld alle Generationen und Leistungsansprüche – vom „Dabeisein zählt“ bis zum sportlich ambitionierten Dauerrenner.

So setzte Stammgast Arnold Biedermann mit 500 Euro für seine gewohnte Einzelrunde wieder den lukrativsten Schnitt, derweil die Unermüdlichsten innerhalb der dreistündigen Laufzeit jeweils über 40 Umläufe kamen: Patrick Schumacher (54) mit 47 Runden als „Lokomotive“ des 28-köpfigen Firmenexpress von Novacare vor Robert Bastian (48) mit 43 sowie den beiden „Sandbox Warriors“ Joachim Schneider (47) und Anja Rumm (55) mit je 42.

Insgesamt sechs vierstellige Spenden-Beiträge

Und dennoch wurden sie an Lauffleiß weit übertroffen von der Walkinggruppe des Ambulanten Hospizdienstes, deren Mitglieder während des dreiwöchigen Zeitfensters gleich mehrfach die Turnschuhe schnürten. Allen voran Paul-Martin Kurz mit herausragenden 116 Runden, gefolgt von Barbara Schanz (89) und Christa Hoffmann (69). Gemeinsam sammelte die Gruppe knapp 1200 Euro ein – einer von sechs vierstelligen Beträgen in der Spendenliste.

Am spendabelsten waren auch diesmal wieder die Dürkheimer Lions (2500 Euro), die Sparkasse Rhein-Haardt (2000), die Firma Novacare (1785) sowie Edeka-Inhaber Sven Stiegler (1500) als Sponsor des Laufclubs. Der wiederum machte seinem Namen mit 470 Runden von 33 Beteiligten alle Ehre.

Sparkasse Rhein-Haardt schafft es auf 443 Runden

Das stärkste Kontingent stellte die Sparkasse Rhein-Haardt mit 40 Männern und Frauen, die meist nach Feierabend in diversen Gruppen 443 Runden zusammenbrachten. Sie wurden letztlich um eine einzige Runde übertroffen vom Praxisteam Sibille Jörg und Freunde, das am Schlusstag 36 Mitwirkende an den Start brachte und letztlich auf exakt 444 Umrundungen kam. Die Schnapszahl regte die Ärztin prompt zur Spende von 888 Euro an.

Bleibt noch eine besondere Geschichte von Katharina Steiniger zu erzählen. Die 32-Jährige ging am Schlusstag offensichtlich bis an ihre Grenzen. „Ich wollte unbedingt diese 20 Runden schaffen“, japste sie nach der finalen Zielankunft. Denn mit dieser Rundenzahl konnte sich die Dürkheimerin dank ihres Hauptsponsors mit tollen 1000 Euro in die Spendenliste eintragen. Und selber legte sie auch noch etwas zur höchsten Einzelsumme des Salinenlaufs 2023 obendrauf.

RHEINPFALZ-Benefizlauf 2023

Einzelläufer/Paare:

Robert Bastian, gesponsert von Christl Bastian, 43 Runden, 215 €

Arnold Biedermann, eine Runde, 500 €

Peter Deibler, drei Runden, 100 €

Utta Engel, acht Runden, 15 €

Rosemarie Hachenburger, 10 R., 50 €

Gertrud Heinrich, gesponsert von Horst Bäuml, k.A., 25 €

Frederike und Giselher Horr, k.A., 20 €

Waree Kochendörfer, neun R. , 50 €

Karoline und Elisa Kohl, 14 R., 120 €

Jana und Sven Mayer, insgesamt 35 Runden, 50 €

Petra Melulis-Stetter, 10 Runden, 10 €

Sabine und Markus Merk, je 25 Runden, 100 €

Ludwig Mesel, 16 Runden, 100 €

Rasmus Moosburger, gesponsert von Levke Ernst, 28 Runden, 140 €

Marko Neufert, gesponsert von Jürgen Lang, 72 Runden, 50 €

Karin Reis, verschiedene Sponsoren, 17 Runden, 600 €

Peter Schwarz, 10 Runden, 50 €

Christel und Peter Spengler, insgesamt 50 Runden, 150 €

Patrick Sperling, gesponsert von Felix Teßmer, 16 Runden, 100 €

Wolfgang Wagner, verschiedene Sponsoren, 15 Runden, 375 €

Katharina Steiniger, gesponsert von Christoph Reichert (1000 €), Helmut und Inge Fischer, 20 R., 1100 €

Ellerstadt Runners (Klaus und Heidi Strasser), 21 Runden, 30 €

Hannelore Thate, 10 Runden, 50 €

Annette und Armin Zisterer, k.A., 100 €

Laufgruppen

Walking-Gruppe des Ambulanten Hospizdienstes, acht Teilnehmer, diverse Sponsoren, insg. 373 Runden, 1172 €

Berufsbildende Schule, zwei Klassen, gesponsert vom BBS-Förderkreis, insg. 236 Runden, 215 €

Damenradsportgruppe, gesponsert von Brigitte Bischoff, k. A., 380 €

Verein für Familienförderung, fünf Teilnehmer, gesponsert von Judith Hagen, insg. 50 Runden, 200 €

Team Hospiz, zehn Teilnehmer, gesponsert von Metzgerei Tempel (250 €), Fa. Gruber (226 €), Fa. Bescher (120 €) und Optik-Hübler (50 €), insg. 113 Runden, 646 €

Team HuWa, 14 Teilnehmer, gesponsert von Dres. Huf und Wagner, insg. 90 Runden, 300 €

Praxis Sibille Jörg und Friends, 36 Teilnehmer, insg. 444 Runden, 888 €

Laufclub, 33 Teilnehmer, gesponsert von Edeka-Stiegler, insg. 470 R., 1500 €

Lions Club Bad Dürkheim, acht Teilnehmer, insg. 73 Runden,2500 €

Lions Club Wachenheim, k.A., 250 €

Team MGH, sechs Teilnehmer, 70 Runden, 48 €

Team Novacare, 28 Teilnehmer, insg. 367 Runden, 1785 €

4. Klassen Pestalozzi-Schule, gesponsert von Dr. Markus Merk, k. A., 417 €

Sandbox Warriors, sieben Teilnehmer, gesponsert von Markus Koschubs (200 €), Annika Doell und Nicole Frank, insg. 242 Runden, 270 €

Schatz-Busch-Trio, gesponsert von Michaela Schatz, 13 Runden, 80 €

Siegmund-Crämer-Schule, sieben Teilnehmer, insg. 50 Runden, 120 €

Team Sparkasse, 40 Teilnehmer, 443 Runden, 2000 €

Stadtverwaltung/Stadtwerke, 19 Teilnehmer, gesponsert von Christoph Glogger und Peter Kistenmacher, insg. 252 Runden, 504 €

Team VR Bank Mittelhaardt, vier Teilnehmer, 60 Runden, 200 €

Gruppe Walk-and-Talk, sechs Teilnehmer, gesponsert von Lars Löwe, 60 Runden, 90 €

Klasse 6b des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, gesponsert von ihren Familien, k.A., 248 €

Kleines Wolffsrudel, sechs Teilnehmer, gesponsert von Anne Wolff, insg. 40 Runden, 200 €

Weitere Sponsoren

Lions Hilfe 210 €

Teilnehmer ohne Sponsoren

Christoph Dietrich, 8 Runden

Dirk Gerhard, 34 Runden

Diana Notter, k.A.Jochen Ohlendorf, 16 Runden

Ilka und René Schäfer, 55 Runden