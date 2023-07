„Für mich sehen diese Wolken wie verschiedene Tierpfoten aus, einfach wunderschön“, kommentiert eine RHEINPFALZ-Leserin das Naturschauspiel am Himmel, das in der Region am Dienstagabend zu beobachten war. Für kurze Zeit zeigten sich sogenannte „Mammatuswolken“. Diese treten nur sehr selten – auf dem ersten Bild von der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim aus aufgenommen – nach einem Schauer oder Gewitter auf und sind nur für kurze Zeit zu sehen.

Wie Luftblasen am Himmel. Foto: Kretzschmar „Am Himmel über Herxheim am Berg waren lauter Wolkenbälle. Sowas habe ich noch nie gesehen“, schreibt Leserin Margit Kalsch. Foto: Kalsch „Wie Tierpfoten sehen diese Wolken am Abendhimmel aus“, schreibt Leserin Uschi Zelmer aus Friedelsheim. Foto: Zelmer Christian Erb hat das Naturschauspiel in Bad Dürkheim beobachtet. Foto: Erb „Man kann regelrecht sehen, wie in der Luft das abkühlende Wasser nach unten fällt und diese Beutelchen bildet. Und die untergehende Sonne sorgt für eine perfekte Ausleuchtung dieses Schauspiels“, schreibt Thomas Siegelmann aus Herxheim am Berg. Foto: Siegelmann Foto 1 von 5

Wie die Wolken, deren Name sich laut Deutschem Wetterdienst vom lateinischen Wort „mamma“ ableitet und Brust oder Euter bedeutet, entstehen, ist noch nicht vollständig geklärt. Forscher gehen davon aus, dass es sich um Kaltluftblasen handelt, die durch Verdunstung an der Wolkenunterseite enstehen. Dadurch wird die unter den Wolken liegende Luftschicht abgekühlt, wodurch ein Auftrieb entsteht. Durch diesen kommt es dann zur typischen „Blasenform“ der Wolken. Weitere Bilder aus der Region finden Sie unter www.rheinpfalz.de.