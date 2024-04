Der Ortsverschönerungsverein (OVV) Friedelsheim sucht noch freiwillige Helfer für die Feste, bei denen er aktiv ist, genauso wie für den Dienst im Weinprobierstand des Vereins. Im schlicht „Ständel“ genannte Weinprobierstand sind alle Weinbaubetriebe im Ort vertreten. Auch für den Vier-Stunden-Dienst im Backhaus beim Burgweiherfest wäre man für weitere Unterstützung dankbar, sagte die OVV-Vorsitzende Silvia Hümke in einer Mitgliederversammlung. Nach Pfingsten öffnet der Weinprobierstand, Schluss ist Anfang September, wenn der Wurstmarkt beginnt. Er ist laut Hümke eine „gute Einnahmequelle“ für den Verein. Die Aktiven hätten im vergangenen Jahr sehr darauf geachtet, dass es am Weinprobierstand nicht zu laut wurde, so dass es keine Beschwerden aus der Nachbarschaft gegeben hat. Bei einem Arbeitseinsatz wurde der Platz an der Kelter gegenüber der VR Bank frisch bepflanzt, der Verein spendete eine neue Sitzgarnitur am Burgweiher. Man baute sie zusammen mit dem Anglerverein auf. Die vom OVV gestiftete Beleuchtung am Burgweiher soll bis zum Burgweiherfest fertig sein. Laut Kassenwartin Cvetana Baumann hat der Verein im vergangenen Jahr 10.000 Euro für neue Projekte zur Seite legen können. Der fünfköpfige Beirat wurde komplett wiedergewählt: Roland Birmele, Manfred Flaxmeier, Ferdinande Ditté, Roman Zacios, Sieglinde Gewinner.