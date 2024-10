Nach zwei erfolgreichen Darbietungen im vergangenen Jahr möchten die Eisenberger Blaskapelle und die Kolpingkapelle Zell im Frühling 2025 wieder zwei gemeinsame Konzerte geben. Wer möchte mit den Orchestern auf eine musikalische Weltreise gehen? Die Gruppen freuen sich über Musiker, die ein Blasinstrument, Schlagzeug oder E-Gitarre spielen und die Kapellen bei ihrem Projekt unterstützen möchten. Die Proben finden jeweils montags ab 18 Uhr im Thomas-Morus-Haus in Eisenberg oder dienstags ab 19.30 Uhr im Kolpingheim in Zell statt. Zusätzlich trifft man sich am Sonntag, 27. Oktober, ab 14 Uhr, am 24. November, am 4. Januar, am 1. Februar und am 1. März, um Stücke intensiv einzustudieren. Die gemeinsamen Auftritte sind für 29. März und 5. April geplant. Weitere Informationen unter Telefon 06351 124224 oder E-Mail an info@eisenberger-blaskapelle.com.