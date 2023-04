Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Taxiunternehmen bieten Impfwilligen vergünstigte Fahrten zum Dürkheimer Impfzentrum an. So berechnet Taxi Cusnick aus Bad Dürkheim für die einfache Fahrt nur fünf Euro dank einer Sondergenehmigung. Damit sollen vor allem die über 80-Jährigen unterstützt werden, die nicht mehr so mobil sind.

„Das Land bringt es nicht fertig, den Transport der über 80-Jährigen zu den Impfzentren zu organisieren“, ärgert sich Thomas Sander von Taxi Cusnick. Sein