Die Lions Clubs aus Wachenheim und Bad Dürkheim haben gemeinsam einen Wein für den wohltätigen Zweck produziert. Der trockene Riesling Spätlese mit dem Namen „Schnittmenge“ hat die Goldmedaille der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erhalten und ist ab sofort für 15 Euro im Weingut Darting erhältlich. Pro verkaufter Flasche fließen den Lions zufolge fünf Euro in einen Spendentopf, der zum Wohl bedürftiger Kinder in und um Bad Dürkheim bestimmt ist. Die Idee zum Lions-Wein für einen guten Zweck hatten Ruth Darting, Präsidentin des Lions Clubs in Wachenheim, und ihr Mann Helmut Darting, Weingut-Besitzer in Bad Dürkheim. Aufgrund der Mitgliedschaft Helmut Dartings im Lions Club Bad Dürkheim war in Absprache mit dessen Präsidenten, Peter Faulhaber, schnell klar, dass beide Clubs das Projekt gemeinsam umsetzen. Anfang Oktober 2023 hatten sich Mitglieder beider Clubs mit zahlreichen Familienangehörigen zur Weinlese per Hand auf dem Dürkheimer Michelsberg getroffen. Die Idee, den Lions-Wein als „Schnittmenge“ zu bezeichnen, stammt von Ruth Darting. Das Weinetikett hat Matthias Denhoff entworfen.