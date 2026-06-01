26.460 LED-Leuchten sind bestellt, das Budget von 80.000 Euro ist aufgebraucht. Doch nicht alle Leuchtmittel sind überall verfügbar.

Heiße Luft anstatt großer Aktion? Ein Leser aus dem Kreis kritisiert die seiner Meinung nach unzureichend vorbereitete LED-Umtauschaktion des Abfallwirtschaftsbetriebs. Seit 20. April werden auf den Wertstoffhöfen Friedelsheim, Haßloch, Esthal und Grünstadt herkömmliche Glühbirnen und Leuchtstoffröhren kostenlos gegen energiesparende LED-Leuchtmittel im Verhältnis Eins-zu-Eins getauscht. Der Leser konnte seine alten Röhren im Mai jedoch trotz mehrerer Besuche weder in Grünstadt noch in Friedelsheim umtauschen: Es gab keine LED-Röhren mehr. Sie seien bestellt, man warte auf die Lieferung, so die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe.

Dass verschiedene Leuchtmittel nicht mehr ausgetauscht werden können, sei auf der Homepage des AWB nicht ersichtlich, so der enttäuschte Leser. Kreissprecherin Laura Estelmann erklärt auf Anfrage, dass zuletzt Leuchtstoffröhren T8 in den Längen 60 und 120 Zentimeter sowie Reflektoren GU10 vergriffen waren. Sie seien bestellt und sollen Anfang Juni wieder verfügbar sein. Die letzte Lieferung umfasst 2670 Leuchten, insgesamt wurden für das Kreisprojekt 26.460 LED-Leuchten in allen Größen, Formen und Watt-Zahlen bestellt. Damit sei das Budget von 80.000 aufgebraucht, so Estelmann. Finanziert worden war es aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes.

Wiederholung ist nicht geplant

Die achtwöchige Umtauschaktion läuft noch bis 13. Juni. In der ersten Juniwoche wird der LED-Tausch-Pavillon zu den jeweiligen Öffnungszeiten am Mittwoch und Samstag auf dem Wertstoffhof in Esthal aufgebaut, in der zweiten Juniwoche beim Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt von Montag bis Samstag zu den regulären Öffnungszeiten.

Der Kreis zieht nach sechs Wochen ein positives Fazit: „Die Tauschaktion wird sehr gut angenommen“, so Estelmann. Eine Wiederholung sei nicht geplant.