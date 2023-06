Gleich vier Titel holte Nea-Sophie Stanger (13) aus Weisenheim am Sand bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Koblenz in ihrer Altersklasse.

Im Einzel-Wettbewerb landete die Schülerin, die für den TB Oppau antritt, mit den Geräten Reifen, Ball, Seil und Keulen souverän auf dem ersten Platz. Siegreich war die 13-Jährige auch mit ihren Vereinskolleginnen im Gruppen-Wettbewerb: Hier stand sie ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen. Für die Übungen mit den Geräten Seil und Ball wurde die Gruppe zudem ebenfalls mit Gold-Medaillen belohnt. Trainingspause ist aber trotz der Erfolge für die neue Rheinland-Pfalz-Meisterin nicht angesagt: Schon am nächsten Samstag ist die Sportgymnastin im pfälzischen Dahn mit ihrem Team bei den deutschen Meisterschaften der Gruppen wieder am Start.