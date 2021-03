Testen, testen, testen – das Gebot der Stunde neben dem verstärkten Impfen. Für die Bürger im Kreis Bad Dürkheim sollen ab 8. März die ersten 16.000 kostenlosen Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen. Wie weit sind die Kommunen mit ihren Vorbereitungen?

Jede Kommune entscheidet für sich, ob und wo ein Testzentrum aufgebaut wird und wie die Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern aussehen soll. Darauf haben sich bei einer Dienstbesprechung am Freitag die Bürgermeister aus dem Kreis Bad Dürkheim und Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) verständigt. Beim Land hat der Kreis laut Sprecherin Sina Müller eine erste Lieferung von Schnelltests und Schutzausrüstung für Helfer bestellt, die ab Montag, 8. März, bei der Kreisverwaltung bereitstehen sollen.

Neben 16.000 Schnelltests wurden 6800 Schutzmasken, 2750 Schutzanzüge, 32.000 Handschuhe, 320 Kanister mit Desinfektionsmittel sowie 390 Schutzbrillen beschafft. Nur die erste Lieferung, mit der ein Start des Testbetriebs ermöglicht werden soll, werde über den Kreis abgewickelt. Schnelltests und Ausrüstung müssten die Kommunen selbst beim Land nachbestellen. 100.000 Euro hätten die Schnelltests gekostet, die vom Bund erstattet werden. Die Schutzausrüstung werde kostenlos vom Land geliefert.

Laut Müller haben sich auf den Aufruf des Kreises, beim Testen mitzuhelfen, rund 60 Freiwillige gemeldet. So schnell wie möglich sollen in der nächsten beiden Wochen lokale Testzentren entstehen. Auf der Homepage des Kreises soll in den nächsten Tagen aufgelistet werden, an welchen Stellen oder bei welchen Ärzten und Apotheken kostenlose Schnelltests angeboten werden.

Die Kommunen sind in der Planung laut Müller unterschiedlich weit. Als Testzentren kämen wegen des wieder beginnenden Schulsports Turnhallen von Schulen nicht in Frage. Mögliche Synergieeffekte über eine Angliederung von Test- an Impfzentren hätten bisher bei den Überlegungen noch keine Rolle gespielt. In einigen Orten bestünden bereits – bisher kostenpflichtige – Test-Angebote von Ärzten und Apothekern. Das soll mit den kostenlosen Schnelltests erweitert werden.

In Bad Dürkheim soll das beim Hockeyclub bereits vorhandene Test-Angebot des Diakonissen-Krankenhauses möglicherweise ausgebaut werden. In der VG Freinsheim sei eine Kooperation mit Ärzten im Gespräch. In der VG Leiningerland und in Grünstadt werde überlegt, ein Testzentrum aufzubauen, so Müller weiter. guh/ann/kkr