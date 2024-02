Die beiden Freinsheimer Kindergärten sind baulich für die neuen Anforderungen hinsichtlich Energie und neues Kita-Gesetz nicht gerüstet. Gleich zwei Gremien der Verbandsgemeinde beschäftigen sich am Montag damit, wie sie umgestaltet werden können und mit welchen Kosten gerechnet werden muss.

„Kita-Landschaft in Freinsheim“ heißt am Montag der gemeinsame Tagesordnungspunkt für die beiden Ausschüsse für Klima und Liegenschaften sowie für Kindertagesstätten (19 Uhr, VG-Ratsaal). Beim Umbau des Hauses für Kinder in der Dackenheimer Straße muss man abschnittsweise vorgehen, nachdem es nicht gelungen ist, ein Ausweichquartier für die etwa ein Dreivierteljahr dauernde Generalsanierung zu finden. Jetzt wird das Projekt nach Angaben der Bauverwaltung zwei bis zweieinhalb Jahre in Anspruch nehmen und knapp zwei Millionen Euro kosten. Ein Förderprogramm des Landes soll bei der Finanzierung helfen. Ein Neubau, so hat es das Bauamt kalkuliert, würde die Verbandsgemeinde inklusive Grundstückskauf 5,3 Millionen Euro kosten. „Dafür brauchen wir erstmal Baurecht“, gibt Bauamtsleiter Thomas Bayer zu bedenken. Deshalb empfehle man den Gremien, die Sanierung abschnittsweise in Angriff zu nehmen. Irgendwann werde man um das Thema Neubau aber sowieso nicht herumkommen – spätestens beim Baugebiet Blumenau, ist Bayer überzeugt.

Bei der Kita An der Bach steht der Auftrag einer weiteren Machbarkeitsstudie zur Abstimmung. Ziel des Auftrags ist es, die Planung auf einen ähnlich umfassenden Stand wie beim Haus für Kinder zu bringen. Das heißt, dass nicht nur das Thema Erweiterung geprüft, sondern auch die energetische Sanierung in den Blick genommen werden soll. Außerdem soll nach Bayers Angaben darüber gesprochen werden, ob ein eingeschossiger Anbau reichen könnte, um die Kosten auf unter zwei Millionen Euro zu drücken.