Die Münchner Künstlergruppe Bluebird ist am Samstag, 18., und Sonntag , 19. September, beim 5. WineStreetArt-Festival in Gönnheim zu Gast. Die fünf „blauen Vögel“, so die Übersetzung des Namens, werden eine etwa 90 Quadratmeter große Wand am Anwesen der Karosserie-Werkstatt Diehl mit Farbe aus Spraydosen künstlerisch gestalten. Die Aktion wird vom Kultursommer Rheinland-Pfalz gefördert. Bei einem Rätsel ist Wein aus Gönnheim zu gewinnen.

Ziel der Veranstalter des WineStreetArt-Festivals ist es, dass Kunst im Alltag präsent und frei zugänglich ist. In Gönnheim wird dieses Ziel mit