Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Umsetzung des Hygiene-Konzepts und die Einhaltung der Vorgaben stellen Fußballvereine vor große Herausforderungen. Das wurde in Frankweiler bei der Vorrundenbesprechung der Bezirksliga deutlich. Auch neu in der kommenden Saison: In allen Spielen sind vier Auswechslungen möglich.

„Ein Problem ist die Nutzung der Kabinen und Duschen. Nicht überall ist sie von den Behörden freigegeben“, sagte Jürgen Veth (Offenbach), der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses.