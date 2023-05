Waldumbau und Jagd in Zeiten des Klimawandels: Mit diesen zentrale Themen hat sich die Jägerschaft auch bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe in Kallstadt auseinandergesetzt. Daneben wurden verdiente Mitglieder geehrt.

„Die Jägerinnen und Jäger sind neben dem Forst eine der wichtigsten Gruppen, wenn es darum geht, den Zustand unserer Wälder festzustellen und durch geeignete Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels in diesen Habitaten anzugehen“, erklärte der Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann (CDU), in dessen Geschäftsbereich die Jagdbehörde fällt. Die Kreisgruppe des Landesjagdverbands ist zurzeit knapp 800 Mitglieder stark.

Wie sie die Natur unterstützt, lässt sich im Landkreis Bad Dürkheim auch beziffern: So wurden im Jagdjahr 2021/2022 biotoppflegende Leistungen im Wert von rund 142.000 Euro in den Revieren erbracht. „Jagd ist populär und wird immer weiblicher, was wir an den steigenden Zahlen von Frauen sehen, die bei uns im Kreis die Jägerprüfung ablegen“, berichtete Hoffmann.

Der neue Kreisgruppenvorsitzende Anton Negel nahm eine Reihe von Ehrungen vor.

Die Geehrten

Jägerjubiläen:

65 Jahre: Friedrich-Wilhelm Hennecke (Grünstadt), Hubert Wietzel (Bockenheim), Rainer Steuerwald (Kindenheim), Leo Pappon (Neustadt)

60 Jahre: Hubert Eisenbarth, (Lambsheim), Karlheinz Ilgen (Obrigheim), Dieter Janson (Wattenheim), Heinz-Josef Netzer (Grünstadt)

50 Jahre: Hans-Klaus Becker (Neustadt), Peter Pfister (Wattenheim)

40 Jahre: Erich Hoffmann (Bad Dürkheim), Uli Keidel (Bockenheim), Peter Paul Kramper (Freinsheim), Werner Niederauer (Freinsheim), Wolfgang Rebel (Neustadt), Dieter Wagner (Neustadt-Königsbach), Franz Willem (Neustadt), Helmut Wolf (Bad Dürkheim)

25 Jahre: Reinhard Adam (Römerberg), Rüdiger Babelotzky (Bad Dürkheim), Michael Borner (Kindenheim), Werner Hirte (Carlsberg), Helmut Luckow (Freinsheim), Jürgen Rohr (Wachenheim), Albert Schattner (Wachenheim), Wolfgang Schmitt (Deidesheim), Aribert Schöpper (Carlsberg), Stefan Seelmann (Lambrecht), Götz Stuckensen (Weisenheim am Sand),Günter Schmitt (Freinsheim)

DJV-Verdienstnadel in Bronze für besondere Verdienste: Clarissa Altscher (Ellerstadt)

Bläserjubiläen:

LJV-Treuenadel in Gold für 20 Jahre:

Max-Peter Moses (Wattenheim), Rolf Paschek (Neustadt)

LJV-Treuenadel in Bronze für fünf Jahre:

Volker Max Becker (Wachenheim)