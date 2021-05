Beim Joggen ist Markus Hundsdorfer auf mehrere Grundstücke in Ellerstadt aufmerksam geworden, die seiner Meinung nach erst vor kurzem gerodet worden waren. Dies verstoße jedoch gegen das Verschlechterungsverbot. Wie sich herausstellte, hatte er damit nicht ganz unrecht.

Beim Joggen ist Markus Hundsdorfer auf Grundstücke bei Ellerstadt aufmerksam geworden, die seiner Meinung nach erst vor Kurzem gerodet worden waren. Das wäre ein Verstoß gegen den Naturschutz. Was sagen Kreisverwaltung und Eigentümer? „Die Grundstücke liegen meines Wissens nach im Vogelschutzgebiet Haardtrand. Das Schutzgebiet gibt es seit 2003. Für solche Gebiete sind wertgebende Arten genau vorgegeben. Der Zustand der Grundstücke darf deshalb nicht verschlechtert werden“, sagt Hundsdorfer, der Mitglied bei der Pollichia ist. Mit „wertgebende Arten“ meint der 59-jährige Biologielehrer Vogelarten wie den Steinschmätzer und den Wiedehopf, die in dem Gebiet beheimatet seien. „Ich selbst habe bereits mehrere Steinschmätzer dort beobachten können.“

Beide Vogelarten sind Höhlenbrüter, suchen zum Brüten also Unterschlupf in hohlen Bäumen oder auch Holzhaufen. Ob solche Höhlenbäume auf den Grundstücken entfernt wurden, lasse sich laut Hundsdorfer jedoch nicht mehr feststellen. Während der Brutzeit von Anfang März bis Ende September seien Rückschnitte jedoch generell verboten. „Nur in Notfällen sind Rodungen erlaubt und auch nur mit Rücksprache der Naturschutzbehörde“, erklärt Hundsdorfer.

Aufgrund der „landwirtschaftlichen Umgebung“, in der die Grundstücke liegen, könne er sich allerdings nicht vorstellen, dass so eine Rodung zugelassen worden sei. Damit hat der 59-Jährige nicht Unrecht. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilt die Kreisverwaltung mit, dass die Rodung eines der Grundstücke von der Unteren Naturschutzbehörde nicht explizit genehmigt worden sei.

Ohne Absprache gerodetWie es weiter heißt, war eine Mitarbeiterin der Naturschutzbehörde gemeinsam mit Elke Stachowiak (FWG), der Bürgermeisterin von Ellerstadt, vor Ort, um Näheres zu erfahren. Das verwilderte Gartengrundstück habe erst vor Kurzem den Besitzer gewechselt, der es gerodet habe. Einige Pflanzen habe er wieder neu gesetzt. Gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde habe er Stellung genommen und mitgeteilt, dass er die Rückschnitte innerhalb der Rodungszeit vorgenommen habe. Er habe außerdem vor, noch mehrere Pflanzungen vorzunehmen. Es werde jetzt nochmals Gespräche geben, informiert Kreissprecherin Sina Müller.

Keine Rücksprache mit Naturschutzbehörde

Die Fläche liege zwar nicht direkt im Vogelschutzgebiet, ist aber Teil einer erhaltenswerten Biotopstruktur: Das Gebiet bietet Lebensräume für Vogelarten wie Heidelerche, Wiedehopf, Neuntöter und Steinschmätzer. Ob konkret auf diesem Grundstück in diesem Jahr die Vogelarten leben, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Hundsdorfer wünscht sich in jedem Fall, dass die gerodeten Pflanzen durch neue Bäume und Sträucher ersetzt werden. „Gabionen wären zum Beispiel eine kurzfristige Lösung. Schade nur, dass es für diese Brutzeit wohl nicht mehr ausreicht.“

Um solche Missverständnisse grundsätzlich zu vermeiden, rät die Kreisverwaltung, sich vor größeren Rodungen, ob während oder außerhalb der Rodungszeit, direkt mit der Naturschutzbehörde Kontakt aufzunehmen: „Dann lassen sich meistens gute, naturverträgliche Lösungen finden“, so Müller.

Bei dem anderen Grundstück, auf dem Hundsdorfer Rodungen vermutete, handelt es sich laut Aussage der Bürgermeisterin um eine Sammelstelle für gemeindlichen Grünschnitt. Diese Fläche ist also nicht frisch gerodet worden.