In Dr.-Hugo-Bischoff- und Beethovenstraße kommt es immer wieder zu Verkehrsproblemen. Das beidseitige Parken bis in die Kreuzungsbereiche hinein macht das Vorbeikommen zur Millimeterarbeit. Die Stadtverwaltung sieht jetzt Handlungsbedarf. Ihre Meinung zu einer geänderten Verkehrsführung konnten die Anwohner in einer Anliegerversammlung vorbringen.

Es komme immer wieder zu Beschwerden beim Ordnungsamt, weil Gehwegflächen zugeparkt seien. Die Kreuzungsbereiche würden selbst im vorgeschriebenen Fünf-Meter-Bereich oftmals nicht freigehalten,