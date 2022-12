Im letzten Spiel vor der Winterpause erwartet Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim den Tabellennachbarn VfR Frankenthal (Sonntag, 15.15 Uhr). Der FVF will sich mit einem Sieg, 29 Punkten und positiven Bilanz von seinen Zuschauern verabschieden.

Was Trainer Christian Schäfer hoffnungsfroh stimmt, ist die gute Leistung aus der erst in der Schlussphase verlorenen Partie beim Tabellenzweiten TuS Knittelsheim. „Die Mannschaft war bereit für dieses Spiel mit hoher Intensität. Mit der Niederlage kann ich besser leben als mit einigen anderen Partien, die wir verloren haben“, verdeutlicht der Coach. Die Quintessenz aus dieser Begegnung lautet somit: Wenn Einsatz, Wille, Laufbereitschaft stimmen und man verliert trotzdem, lässt sich das Ergebnis eher verkraften und schneller abhaken.

Schäfer hatte die Mannschaft gewaltig umgekrempelt. Einerseits personell mit fünf neuen Spielern in der Startformation gegenüber der Partie in Weisenheim. Auf der anderen Seite auch taktisch, weil von den Feldspielern nur Mark Podgorsek und Kapitän Thorsten Boller ihre Positionen beibehielten. „Ich war der Meinung, dass Mark und Fabian Weingärtner am besten zu Tim Heene und Florian Richter, das Sturmduo der Knittelsheimer, passen“, erklärt Schäfer seine Idee.

Schwer zu bespielender Gegner

Außerdem habe der auf die Sechs vorgezogene Peter Diehl den Spiellenker des TuS, Peter Kellerhals, aus der Partie genommen. Weingärtner habe er ausgewechselt, weil er Gelb-Rot-gefährdet gewesen sei. Für ihn kam positionsgetreu Alexander Bähr aus der zweiten Garnitur. Tobias Huhn spielte dieses Mal eine Position weiter vorne, also links offensiv.

„Gegen Frankenthal wollen wir einen ordentlichen Abschluss der Hinserie erreichen. Einfach Bock haben, guten Fußball zu spielen“, fordert der Übungsleiter, der in dieser Woche wie gehabt dreimal trainieren ließ. Mit einem Sieg könnten die Blau-Weißen für ein versöhnliches Ende eines schwierigen ersten Halbjahres dieser Saison sorgen. Das wird gegen eine junge Frankenthaler Mannschaft, die schwer zu bespielen ist, nicht ganz einfach werden, zumal die Freinsheimer weiter auf einige Stammkräfte verzichten müssen.