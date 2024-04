Weshalb hat der FV Freinsheim 2023 einen Verlust von rund 26.000 Euro eingefahren? Das erklärte der Vorsitzende Thomas Schmidt am Samstag bei der Mitgliederversammlung.

Estrich und Fliesen ausbauen, alles trocknen, die Duschen samt Wasserleitungen und einem Großteil der Heizungsrohre erneuern und Malerarbeiten: Der Wasserrohrbruch im Januar 2023 habe einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht – von dem die Versicherung nur etwa die Hälfte übernahm. Den Rest musste der Verein selbst stemmen, nannte der Vorsitzende Schmidt einen Grund für das fünfstellige Minus in der Jahresbilanz. Der zweite Grund sei das Ausbessern des verklumpten Kunstrasen-Granulats gewesen, das mit etwas mehr als 27.000 Euro das Vereinskonto belastete. „In diese beiden Sonderposten haben wir allein circa 40.000 Euro investieren müssen“, fasste er zusammen.

Dieses Jahr solle nun der Bolzplatz einen neuen Kunstrasen-Teppich bekommen. „Dafür gewährt uns die Retzer- und Reiboldstiftung eine Spende von 25.000 Euro“, berichtete Schmidt der RHEINPFALZ. Denn der vereinseigene Platz sei öffentlich zugänglich und werde zu 95 Prozent von Freinsheimern als Spielplatz und zur Freizeitbeschäftigung genutzt.

Mit Lotto-Elf, Sportwochenende und Festakt

Das Thema schlechthin sei 2024 natürlich das 100. Jubiläum des FV Freinsheim. Dafür haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen: Am 1. Mai finden die Kreispokalendspiele der Jugend statt, am 16. Mai spielt die Ü40-Mannschaft gegen die Lotto-Elf. Am 30. Juni lockt ein Elfmeter-Turnier. Vom 5. bis 7. Juli veranstaltet der Verein ein Sportwochenende: mit einem Herren-Allstars-Event und Livemusik von Revoc am Freitag, mit Jugendspielen, Jubiläumsparty und Livemusik von Crush am Samstag sowie den Frauen-Allstars und den B-Juniorinnen und den Bobenheimer Blasmusikern am Sonntag. Weitere Höhepunkte sind der Stadtmauercup (15. bis 18. Juli), ein Prominentenfußballspiel (7. September) und der offizielle Jubiläumsfestakt (12. Oktober).

Ehrungen

Goldene FV-Spielernadel für 15 Jahre Aktivität: Maike Hammer; Goldener FV-Ehrenpreis für 15 Jahre dauerhaftes Engagement in Vorstand oder anderer Funktion: Harald Tschischka; Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft: Marco Arnold, Alfred Drabold, Ulrich Hinz, Silber für 30 Jahre: Christa Brechtel, Jerome Lehmann, Werner Niederauer, Barbara Reibold-Niederauer, Klaus Rings; Sportbund Pfalz für besondere Verdienste im Verein: Gabi Bähr, Fritz Franzreb, Frank Harm, Werner Mäurer, Bernd Schroer, Thomas Schmidt; Südwestdeutscher Fußballverband für besondere Leistungen: Günter Horwath, Robert Hoffmann

.