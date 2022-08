Eine 49 Jahre alte Frau ist am Samstagabend gegen 23.40 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Gönnheimer Bahnhofstraße in ein ordnungsgemäß geparktes Auto gefahren. Sie, ihr Beifahrer und ihr Sohn sind dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei klagten sie nach der Kollision über Schmerzen im Kopf-, Brust- und Nackenbereich. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt, die Bahnhofstraße war kurzzeitig gesperrt. Laut Polizei hatte die Frau weder Alkohol noch Drogen konsumiert, sie sei nach eigenen Angaben schlicht unachtsam gewesen. Die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim war ebenfalls im Einsatz. Die Polizei hatte zunächst auslaufende Betriebsstoffe befürchtet. Es handelte sich laut Feuerwehr aber lediglich um Kühlwasser.