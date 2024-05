Nicht so schlimm wie zunächst vermutet war der Brand, der am Dienstagnachmittag von der Firma Rhein-Plast GmbH im Dürkheimer Ortsteil Ungstein gemeldet wurde. Im Büroteil der Firma hatte sich bei Montagearbeiten auf dem Dach ein kleines Teil der Dachbahn entzündet, teilte Dürkheims Feuerwehrchef Karlheinz Bayer am Dienstag mit.

Knapp 20 Feuerwehrleute waren zunächst wegen eines Industriebrandes alarmiert worden. Sie rückten in sechs Fahrzeugen kurz vor 15 Uhr aus. „Wir haben nur kleine Geräte zum Nachlöschen einsetzen müssen, vor Ort war zuvor alles schon bekämpft worden“, erläuterte Bayer. Die Büromitarbeiter seien vorsorglich evakuiert worden. Um 16 Uhr waren die Einsatzkräfte bereits wieder im Feuerwehrgerätehaus.