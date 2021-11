In der Jahreshauptversammlung des TuS Friedelsheim ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen: Nach 42 Jahren als Vorsitzender stand Werner Wagner nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Er ist nun Ehrenvorsitzender. Zu seinem Nachfolger wurde Günter Münch gewählt.

Wagners Einsatz für den Verein könne man kaum in Worte fassen, sagte Wagners Stellvertreter, Karl Geib. Wagner soll in einer gesonderten Veranstaltung, bei der auch die langjährigen Vereinsmitglieder geehrt werden sollen, würdig verabschiedet werden.

Den Pandemie-Lockdown habe der Vorstand genutzt, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen, sagte Geib. Durch einen glücklichen Umstand seien 30 junge Fußballer plus Trainer zum TuS gekommen, so dass die Teilnahme am Spielbetrieb durch eine aktive Fußball-Mannschaft gesichert sei. Tobias Bartnik wolle nach 14 Jahren als Spieler und Trainer aufhören, erklärte der Fußball-Abteilungsleiter und neue Vereinsvize Christian Wagner. Der langjährige Abteilungsleiter Badminton Theo Bergtholdt gab sein Amt nach 30 Jahren an Christian König weiter.

Mehrere Sanierungen stehen an

Im kommenden Jahr sollen die Lampen der Flutlichtanlage durch LED-Leuchtmittel ersetzt und damit der Stromverbrauch reduziert werden. Kosten: 29.000 Euro. Der Verein kann mit Fördermitteln zwischen 50 und 70 Prozent rechnen. Der Rasenplatz muss dringend saniert werden. Durch die Garagendächer dringt Regen ein, sie müssen ebenfalls erneuert werden. Im Frühjahr musste die Beregnungspumpe kurzfristig für 7500 Euro ersetzt werden. Der Tennisclub nutzt diese mit und beteiligte sich mit einem erhöhten Verbrauchspreis an den Kosten.

Er habe, etwas früher als geplant, eine spannende Aufgabe übernommen, bekannte der frisch gewählte Münch. Der Verein liege ihm „sehr am Herzen“. Man müsse den ganzen Verein mit allen seinen Abteilungen im Auge behalten“, beschrieb er die vor ihm liegende Aufgabe.

Ehrungen

Für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft werden im Sommer geehrt: Bernd Kahne, Lutz Neubert.

40 Jahre: Helga Ellenberger, Thomas Gauweiler, Hannelore Graf, Brigitte Huth, Gabi Kahne, Anneliese Köhnen, Wolfgang Risser, Wiesje Rheinfrank, Eckhard und Gabriele Stapf, Ingeborg Graf, Ursula und Rolf Zelmer, Adolf Stapf, Hannelore und Karl-Heinz Dictus.

25 Jahre: Hans und Irmgard Hanewald, Ruth Herch.

Der Vorstand