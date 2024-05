In Busenbach in der Nähe von Karlsruhe ist er aufgewachsen, hat viele Jahre in Mannheim gelebt, und die Pfalz ist für ihn ein „kleines Paradies“. Der Sänger und Songwriter Max Giesinger fühlte sich am Mittwochabend im Sektschloss Wachenheim fast wie daheim.

Giesinger war zu Gast bei der RPR1-Radioshow Music made in Germany. Ein exklusives Format, in dem ausschließlich deutsche Künstler eine Möglichkeit bekommen, sich und ihre Musik zu präsentieren.

Moderatorin Miriam Audrey Hannah, vielen Lottospielern als Lottofee bekannt, schafft es regelmäßig, den Künstlern Details aus ihrem Privatleben zu entlocken und den Gästen einen Einblick in das Leben der Stars zu geben. Im Sektschloss gastierte die Show übrigens schon zum zweiten Mal. Vor ein paar Monaten war Nico Santos zu Gast.

Rund 100 Gäste durften am Mittwochabend im Marmorsaal dem Sänger ganz nah kommen. Mit Songs wie „80 Millionen“, „Wenn Sie tanzt“ und „Die Reise“ schuf er am Mittwochabend eine fast schon familiäre Atmosphäre, da war sogar Zeit für ein Fan-Foto zwischen den Liedern.

„80 Millionen“ wurde ein Ohrwurm

Max Giesinger, der als aufstrebender Künstler mit seinem Debütalbum „Laufen lernen“ große Erfolge feierte, hat sich längst in die Herzen der deutschen Musikfans gesungen. Doch der große Erfolg kam mit seinem zweiten Album „Der Junge, der rennt“ im Jahr 2016. Die Single „80 Millionen“ wurde zu einem regelrechten Ohrwurm und katapultierte ihn endgültig in die Top-Liga der deutschen Popmusik.

Doch nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch überzeugt der 35-Jährige mit seiner bodenständigen Art und seinem authentischen Auftreten. Rund zwei Stunden sang und unterhielt sich der Sänger im Sektschloss, um anschließend „mit den Jungs in Mannheim noch loszuziehen“. Die Show wurde aufgezeichnet und ist demnächst bei RPR1 zu hören.