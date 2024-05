Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, in ein Café in der Salinenstraße in Bad Dürkheim eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Haupteingangstür auf und entwendeten aus einer Wechselgeldkasse Bargeld. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.