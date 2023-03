Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Noch ist lange nicht entschieden, welche Mannschaft aus der B-Klasse am Ende auf Rang zwei landet und an den Aufstiegsspielen teilnimmt. Ausssichtsreichste Kandidaten sind der FV Freinsheim II und MTSV Beindersheim. Am Sonntag treffen sie aufeinander.

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord kommt es am Sonntag, 13 Uhr, zu einem echten Spitzenspiel. Dabei stehen sich mit dem FV Freinsheim II und dem MTSV Beindersheim die beiden aussichtsreichsten Aspiranten