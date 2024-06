Dieter Walther bleibt Ortsvorsteher von Grethen-Hausen. Der 71-jährige SPD-Mann war einziger Bewerber für den Posten, den er seit 2019 innehat und holte bei der Wahl 74,5 Prozent der Stimmen. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat will Walther nun weitere Projekte wie die Erschließung des Hausener Bruchs angehen.

