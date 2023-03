Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verein Von-Busch-Hof-Konzertant präsentierte wieder einen Star der Klavierwelt. Die Pianistin Lise de la Salle ist international sehr gefragt. Auf dem Weg von einem Auftritt in New York kam sie mit demselben Programm im Von-Busch-Hof vorbei.

„When do we dance?“ (Wann tanzen wir?) hieß ihr Programm. Der Titel stammt von George Gershwin. Lise de la Salle führte selbst das Publikum in ihr Programm ein. Der künstlerische