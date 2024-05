Am Samstag steigt das DFB-Pokalfinale: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern tritt um 20 Uhr gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen an. Wird das Spiel in Bad Dürkheim gezeigt?

Wer nicht live im Berliner Olympiastadion oder in Kaiserslautern beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz dabei sein kann, hat auch in der Kurstadt die Möglichkeit, in einigen Kneipen und Bars mit anderen Fans zusammen den Roten Teufeln bei ihrem achten Pokalfinale die Daumen zu drücken.

Der letzte Pokalsieg des FCK liegt schon eine Weile zurück. 1996 holten die Kicker vom Betzenberg – nach ihrem 3:2-Erfolg 1990 gegen Werder Bremen – mit einem 1:0-Sieg gegen den Karlsruher SC den Pott zum zweiten Mal in die Pfalz. Kurios war damals, dass Kaiserslautern eine Woche zuvor aus der Bundesliga abgestiegen war. Mit dieser Bürde gehen die Mannen von Trainer Friedhelm Funkel am Samstag zwar nicht ins Spiel, da sie den Abstieg aus der Zweiten Bundesliga im Endspurt noch verhinderten, aber der Gegner aus Leverkusen scheint schier übermächtig. Die Werkself von Trainer Xabi Alonso war bis zum Europa- League-Endspiel am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo, das mit 0:3 verloren ging, seit 51 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.

Mehrere Kneipen übertragen das Spiel

Doch eine alte Fußballer-Weisheit besagt: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“ Warum sollte den Kickern aus Kaiserslautern nicht die große Sensation gelingen? Verfolgen können Fußballfreunde den Pokal-Fight in der Kurstadt in der KBar von Uwe Krauß. „Bei gutem Wetter wird man das Spiel auch in unserem Biergarten verfolgen können“, kündigt der Gastronom an. Im Story-Ville können Gäste das Spiel ebenfalls mit Freunden oder Bekannten zusammen sehen, verspricht Kurt Walter. Wer das Match bei Guinness und Whiskey verfolgen will, ist im Irish Pub Molly Malone’s gut aufgehoben. „Wir sind eine Lautern-Kneipe und übertragen selbstverständlich auch das große Finale am Samstag“, berichtet Betreiber Andreas Bretz. Kollege Andreas Brudermann vom Trift Pub hat ebenfalls geöffnet und plant, zum Endspiel des DFB-Pokals als Nervennahrung auch noch Gegrilltes zu reichen.