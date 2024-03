Schülern eine effiziente Berufsorientierung bieten: Dieses Ziel verfolgt die Strahlemann-Stiftung. Dazu hat sie an der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim am Mittwoch eine Talent Company eröffnet.

Bei einer Talent Company handelt es sich um einen modern eingerichteten Fachraum mit Arbeitsbereich, Multimedia-Technik und Lounge-Ecke, der die Berufsorientierung der Schule bündelt. Sie solle deren Austausch mit regionalen Ausbildungsbetrieben fördern und beide Seiten vernetzen, erklärte Projektleiterin Netsanet Berhane von der Strahlemann-Stiftung, „Bei Workshops und Infoveranstaltungen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, frei vom Druck eines Ausbildungsgesprächs und unabhängig von Noten, den Unternehmen auf Augenhöhe und in entspannter Atmosphäre zu begegnen“, sagte sie.

Schulleiter Achim Walk zeigt sich anlässlich der Eröffnung begeistert: „Wir möchten möglichst viele Schüler dabei unterstützen, den für sie passenden Beruf zu finden.“

Der Landkreis unterstützt das Projekt

Förderer des Projekts ist die Globus-Stiftung. Der Landkreis Bad Dürkheim unterstützt das Projekt als Schulträger. „Wir spüren den Fachkräftemangel in allen Bereichen. Ich bin daher froh, dass Schulen, Unternehmen und Institutionen bei diesem Thema zusammenarbeiten. Die Talent Company ist da ein weiterer sinnvoller Baustein“, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).